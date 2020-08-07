Сотрудники Facebook смогут работать из дома еще год

Социальная сеть Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что такое решение было принято полагаясь на инструкции от государственных экспертов и после внутренних консультаций компании.

"Полагаясь на инструкции от государственных экспертов в области здравоохранения, и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать удаленно в июле 2021", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, cоциальная сеть Facebook заблокировал 72 аккаунта, 35 страниц данной сети и 13 аккаунтов Instagram за политическую пропаганду на территории Украины.

Также после того, как несколько регионов Испании усилили карантин, в столице Испании Мадриде объявили о введении дополнительных мер для сдерживания коронавируса.

Тем временем в Украине четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности. Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже пять дней подряд превышается по крайней мере один из установленных Правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста.