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23 июля 2020, четверг, 14:54 13
Финансы 2020-07-23T14:54:55+03:00
Українські Новини
НБУ улучшил прогноз роста международных резервов на $2,6 млрд

НБУ улучшил прогноз роста международных резервов на $2,6 млрд

Елена Новикова
Нацбанк, Макроэкономика, Международные резервы, Сотрудничество с МВФ
Международные резервы
Международные резервы

Национальный банк улучшил прогноз роста международных резервов с 27,2 млрд долларов до 29,8 млрд долларов, в то время, как в июне международные резервы увеличились на 12,4% и на 1 июля 2020 года составили 28,515 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"По итогам этого года они (международные резервы) вырастут до около 30 млрд долларов, а в последующие годы - до 32-33 млрд долларов", - говорится в нем.

Отмечается, что соблюдение условий новой программы stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики.

Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, необходимым для его преодоления как в Украине, так и в мире.

Это может привести к более существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020 году.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

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