Один из цехов "Киевхлеба" закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В то время, как в Украине увеличивается антирекорд заболеваемости, власти Киева закрыли цех-пекарню крупнейшего производителя хлеба и хлебобулочных изделий компании "Киевхлеб" (Киев) на карантин из-за 37 случаев коронавируса.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На предприятии "Киевхлеб" сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив - 77 работников, 37 людей оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин, осуществляют усиленную дезинфекцию", - сказал он.

Кличко отметил, что все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, 6 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 453 до 78 261, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 1 852 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 10,2%, количество новых летальных случаев - на 6,5%.

Также с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.