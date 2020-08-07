В украинском порту "Южный" хранится в 4 раза больше селитры, чем в Бейруте: работники уверяют, что она не взор

Пока в Николаевском морпорту заявили, что вывезли 3,2 тыс. тонн селитры еще год назад, в порту Южный, на причалах №1 и №2 хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, однако она не может взорваться как в Бейруте. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, передает Думская.

"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", - заявили в ведомстве.

В АМПУ заверили, что опасность представляет лишь перевалка селитры навалом. Но такой способ в Южном никогда не использовался.

"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", — заявили в ведомстве.

Селитра в Южном. Фото: Думская.net

По данным портовиков, опасность представляет лишь перевалка селитры навалом.

Однако ранее были опубликованы фото склада с селитрой из Бейрута, которое было сделано незадолго до взрыва, видно, что груз там также хранился в биг-бегах.

Селитра в Бейруте. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв.

По предварительной информации, взорвалось почти 3 тонны аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.