В Киевской области вдвое увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 6 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 78 человек до 4 058.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 4 058 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 358 детей и у 616 медицинских работников. За сутки подтверждено 78 новых случаев COVID-19, в том числе у 8 детей в возрасте от 3 до 17 лет", - сказано в нем.

8 заболевших были госпитализированы, остальные 70 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 732 человека, на самоизоляцию - 3 326.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 67 больных с подтвержденным COVID-19, за сутки новых летальных случаев не было.

За сутки выздоровели 23 человек, за все время - 2 903.

Как сообщали Українськi Новини, с понедельника, 10 августа, четыре области могут быть исключены из "зеленого" списка эпидемиологической опасности.

Тем временем в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом.