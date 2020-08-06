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06 августа 2020, четверг, 12:50 756
Общество 2020-08-06T14:45:03+03:00
Українські Новини
В Киевской области начало уменьшаться количество новых случаев коронавируса

В Киевской области начало уменьшаться количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 5 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 38 человек до 3 980, умерших - на 1 человека до 67.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 980 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 350 детей и у 609 медицинских работников. За сутки подтверждено 38 новых случаев COVID-19, в том числе у 2 детей в возрасте 1 года и 16 лет", - сказано в нем.

9 заболевших были госпитализированы, остальные 29 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 724 человека, на самоизоляцию - 3 256.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 67 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина, 60 лет)", - сказано в сообщении.

За сутки выздоровели 46 человек, за все время - 2 880.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом.

Также в Украине второй день подряд антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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