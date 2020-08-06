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06 августа 2020, четверг, 18:16 172
Транспорт 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Из-за жары с завтрашнего дня в Киев запретили заезжать грузовикам

Из-за жары с завтрашнего дня в Киев запретили заезжать грузовикам

Ольга Фандорина
Грузовик, Жара, грузовики, Ограничение въезда
Фура. Грузовик. Фото: facebook.com/lvivpolice
Фура. Грузовик. Фото: facebook.com/lvivpolice

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение грузовых автомобилей в связи с жарой с 10:00 до 22:00 с 7 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за повышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ограничение действует на всех подъездах к Киеву.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве в июле вырос автомобильный трафик: где увеличилась и уменьшилась интенсивность движения.

А тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель в Киеве провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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