В Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль

В то время, как Киев вторую неделю подряд "стоит" в огромных пробках, с сегодняшнего дня въезд в столицу крупногабаритного и тяжеловесного транспортирования ограничен. Также на въездах в столицу установили и запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Да, с сегодняшнего дня мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00 часов. И вечером - с 17:00 до 20:00, - напомнил Кличко. - О контроле веса таких авто, то несколько дней назад мы, совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украïны по безопасности на транспорте, запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех вьïздах в столицу", - отметил Кличко.

Уже первые дни работы показали, что в среднем 20% большегрузного транспорта следует через Киев со значительной перегрузкой.

"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов - важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят таких перевозчиков не ехать через город. Для нас это важно, потому перегруженные фуры разбивают наши дороги. В том числе, и новые. А летом проблема вдвое актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше страдают от большегрузного транспорта", - подчеркнул Кличко.



Как сообщали Українські Новини, из-за недостаточного количества общественного транспорта, киевские службы такси подняли цены в несколько раз.