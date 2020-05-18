подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 13:20 96
Общество 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
В Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль

В Киеве ограничили въезд грузовиков и установили габаритно-весовой контроль

Валерия Драгомирова
Киев, грузовики, Ограничение на въезд
Грузовик. Фото: pixabay
Грузовик. Фото: pixabay

В то время, как Киев вторую неделю подряд "стоит" в огромных пробках, с сегодняшнего дня въезд в столицу крупногабаритного и тяжеловесного транспортирования ограничен. Также на въездах в столицу установили и запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Да, с сегодняшнего дня мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00 часов. И вечером - с 17:00 до 20:00, - напомнил Кличко. - О контроле веса таких авто, то несколько дней назад мы, совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украïны по безопасности на транспорте, запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех вьïздах в столицу", - отметил Кличко.

Уже первые дни работы показали, что в среднем 20% большегрузного транспорта следует через Киев со значительной перегрузкой.

"Поэтому круглосуточная работа таких комплексов - важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят таких перевозчиков не ехать через город. Для нас это важно, потому перегруженные фуры разбивают наши дороги. В том числе, и новые. А летом проблема вдвое актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше страдают от большегрузного транспорта", - подчеркнул Кличко.


Как сообщали Українські Новини, из-за недостаточного количества общественного транспорта, киевские службы такси подняли цены в несколько раз.

Больше новостей о: Киев грузовики Ограничение на въезд

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат
В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса
Новости
Почти 6,5 тыс выездов совершили аварийщики "Днепропетровскгаза" с начала карантина 14:39 Пресс-релиз
Очередь на Троещине. Фото: Facebook/ Киев Оперативный
В Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса 14:37
Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса 14:36
Ситуация с коронавирусом в 8 областях не позволяет запустить общественный транспорт, - Офис Президента 14:30
Минздрав разрешил сократить расстояние между продавцами на рынках с 3 до 1,5 метров 13:53
больше новостей
Инвестиции в энергоэффективность позволяют снижать энергозатраты промышленности до 90%, - YASNO 13:29
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok