Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные распоряжения, направленные против двух крупнейших приложений - TikTok и WeChat, принадлежащих китайским компаниям, в то время, как пригрозил заблокировать все соцсети в стране перед выборами.

Об этом пишет "ВВС Украина".

Согласно указу, американские компании должны прекратить все дела с ними через 45 дней.

Этот шаг означает еще большее напряжение в противостоянии между Вашингтоном и Пекином по влиянию на мировые интернет-технологии.

Распоряжение были изданы вскоре после того, как Microsoft заявил, что ведет переговоры о покупке TikTok, возможную сумму которой оценивают от 10 до 30 млрд долларов.

Сейчас владельцем популярного приложения является китайская компания ByteDance, а другим приложением - WeChat - руководит Tencent.

Ранее президент Трамп заявлял, что TikTok опасен, поскольку с его помощью может распространяться дезинформация.

Американские спецслужбы также высказывали опасения, что сервис, владельцем которого является китайская компания, может быть использован для сбора персональных данных американцев.



Как сообщали Українські Новини, Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа из-за ложной информации о коронавирусе.



Ранее конгресс США почти шесть часов допрашивал руководителей и владельцев Amazon, Facebook, Google и Apple. Антимонопольные власти считают, что IT-компани обладают монопольной властью и должны быть разделены.