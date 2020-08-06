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06 августа 2020, четверг, 16:34 98
Финансы 2020-08-06T16:36:39+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на пятницу и выходные: нацвалюта подорожала

Курс НБУ на пятницу и выходные: нацвалюта подорожала

Елена Новикова
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Официальный курс
Официальный курс

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD, в то время, как в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4121
1 доллар США 27,6793
1 швейцарский франк 30,4737
10 иен 2,6246
10 российский рубль 3,7714
1 евро 32,7972

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе

Ранее сообщалось о том, что аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа. По их словам, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

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