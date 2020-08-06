Курс НБУ на пятницу и выходные: нацвалюта подорожала

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH\/USD, в то время, как в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,4121 1 доллар США 27,6793 1 швейцарский франк 30,4737 10 иен 2,6246 10 российский рубль 3,7714 1 евро 32,7972 Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. Ранее сообщалось о том, что аналитики сделали прогноз курса валют до 9 августа. По их словам, доллар будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.