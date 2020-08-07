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07 августа 2020, пятница, 08:30 17
Силовые структуры 2020-08-07T08:31:55+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня

На Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим полного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что с начала режима полного прекращения огня ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Однако сегодня, 7 августа, боевики открывали огонь уже дважды с начала суток.

Обстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Новолуганское и из подствольного гранатомета - около Шумел.

Отмечается, что обстрелы боевиков являются провокационными и неприцелными, поэтому украинские военные не открывали огонь.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе.

Также пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

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