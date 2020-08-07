На Донбассе боевики за сутки ни разу не нарушили режим прекращения огня

Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим полного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что с начала режима полного прекращения огня ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Однако сегодня, 7 августа, боевики открывали огонь уже дважды с начала суток.

Обстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Новолуганское и из подствольного гранатомета - около Шумел.

Отмечается, что обстрелы боевиков являются провокационными и неприцелными, поэтому украинские военные не открывали огонь.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе.

Также пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.