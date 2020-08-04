подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 22:52 19
Политика 2020-08-04T23:04:42+03:00
Українські Новини
Боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе

Боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе

Кира Молчанова
Перемирие, нарушение перемирия, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 4 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 3 обстрела со стороны противника", - сказано в нем.

Выстрелы противник совершил вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта боевики придерживались режима прекращения огня в полной мере.

В ответ на провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь не открывали.

В течение текущих суток потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 3 августа, потерь нет.

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

Министерство обороны сообщило, что режим прекращения огня, в частности, предусматривает запрет использования беспилотников и осуществления разведывательных действий.

Больше новостей о: Перемирие нарушение перемирия ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе обстрелы в зоне ООС

Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов
Глава Верховного Суда Данишевская в июле заработала на 416 тыс. гривен больше, чем в июне
Новости
Боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе 22:52
Взрыв в Бейруте. Скриншот видео
Рядом с местом взрыва в Бейруте могли находится украинские корабли 22:26
Греция начала взимать по 20 евро с туристов за медицинские услуги 21:45
Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров 21:43
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Из-за взрыва в Бейруте погибли минимум 10 человек, более сотни пострадавших 21:35
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Курс доллара может "перевалить" за 30 грн: экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты 05:10 Инфографика
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов 13:30
больше новостей
Деятельность "Слуги народа" хотят запретить через суд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok