Боевики трижды провоцировали украинских военных на Донбассе

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 4 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 3 обстрела со стороны противника", - сказано в нем.

Выстрелы противник совершил вблизи населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта боевики придерживались режима прекращения огня в полной мере.

В ответ на провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь не открывали.

В течение текущих суток потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 3 августа, потерь нет.

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

Министерство обороны сообщило, что режим прекращения огня, в частности, предусматривает запрет использования беспилотников и осуществления разведывательных действий.