В ООС украинские военные не открывали ответный огонь на провокации боевиков

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) 2 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки", - сказано в нем.

Военные подразделений ООС огонь в ответ не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины".

Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.