В ООС украинские военные не открывали ответный огонь на провокации боевиков

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) 2 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки", - сказано в нем. Военные подразделений ООС огонь в ответ не открывали. "Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины". Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.