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03 августа 2020, понедельник, 10:01 278
Общество 2020-08-03T11:00:02+03:00
Українські Новини
В ООС украинские военные не открывали ответный огонь на провокации боевиков

В ООС украинские военные не открывали ответный огонь на провокации боевиков

Ольга Фандорина
Прекращение огня, война на Донбассе, ООС, Провокации боевиков
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) 2 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела со стороны российско-оккупационных войск. Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку Красногоровки", - сказано в нем.

Военные подразделений ООС огонь в ответ не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военнослужащие будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если нарушат режим "тишины".

Так сообщалось, что за неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было.

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