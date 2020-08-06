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06 августа 2020, четверг, 21:35 201
Транспорт 2020-08-06T22:00:01+03:00
Українські Новини
Киевский аэропорт им. Сикорского с сегодняшнего дня ввел регистрацию на внутренние рейсы по е-паспорту

Киевский аэропорт им. Сикорского с сегодняшнего дня ввел регистрацию на внутренние рейсы по е-паспорту

Елена Новикова
Электронный паспорт, Дія, Аэропорт Киев, приложение
Аэропорт
Аэропорт "Киев". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ввел регистрацию на внутренние рейсы по электронному паспорту, в то время, как пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять е-паспорт в приложении "Дія". Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"Уже с 6 августа аэропорт "Киев" предлагает своим пассажирам очередной удобный сервис. Для регистрации на внутренний рейс по Украине вместо бумажного паспорта при регистрации вам достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении "Дія" на своем смартфоне", - сказано в нем.

Отмечается, что технические возможности аэропорта позволяют считывать QR-код на пункте контроля авиабезопасности.

Данная услуга предлагается только на внутренних рейсах в пределах Украины.

При этом аэропорт не советует оставлять внутренний паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобиться в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля правительство узаконило запуск цифрового паспорта в смартфоне.

Ранее в Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что можно пересекать границу с электронным паспортом.

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