В Киеве из окна больницы выпал пожилой мужчина

В Днепровском районе Киеве на улице Петра Запорожца из больничного окна на пятом этаже выпал мужчина. В результате полученных травм он скончался. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook в четверг, 6 августа.

Согласно предварительным данным, погибшему был 81 год. От травм он скончался на месте.

"С пятого этажа больницы выпрыгнул человек. Смерть наступила мгновенно", — говорится в публикации.

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм мужчина погиб на месте, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как австралийская компания собралась бороться с самоубийствами в Украине, в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5А, из окна медицинского учреждения выпрыгнул 26-летний парень.

В Киеве на Майдане человека, который хотел прыгнуть с крыши, удалось снять. ВОЗ сообщила, что в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.