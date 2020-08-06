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06 августа 2020, четверг, 20:29 347
Происшествия 2020-08-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве из окна больницы выпал пожилой мужчина

В Киеве из окна больницы выпал пожилой мужчина

Ольга Фандорина
Самоубийство, Суицид, Больница, Пожилые люди
Больница №3. Фото: notadoc.info
Больница №3. Фото: notadoc.info

В Днепровском районе Киеве на улице Петра Запорожца из больничного окна на пятом этаже выпал мужчина. В результате полученных травм он скончался. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Facebook в четверг, 6 августа.   

Согласно предварительным данным, погибшему был 81 год. От травм он скончался на месте. 

"С пятого этажа больницы выпрыгнул человек. Смерть наступила мгновенно", — говорится в публикации. 

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. От полученных травм мужчина погиб на месте, правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как австралийская компания собралась бороться с самоубийствами в Украине, в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5А, из окна медицинского учреждения выпрыгнул 26-летний парень.

В Киеве на Майдане человека, который хотел прыгнуть с крыши, удалось снять. ВОЗ сообщила, что в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.

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