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12 октября 2019, суббота, 19:56 290
Происшествия 2019-10-12T20:01:38+03:00
Українські Новини
Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил

Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил

Институт сердца. Фото: cnt-amosov
Институт сердца. Фото: cnt-amosov

В то время, как австралийская компания собралась бороться с самоубийствами в Украине, в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5А, из окна медицинского учреждения выпрыгнул 26-летний парень, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел ранним утром, около 06:50. Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.

26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Майдане человека, который хотел прыгнуть с крыши, удалось снять. ВОЗ сообщила, что в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.

Ранее в Виннице пьяная женщина хотела прыгнуть с моста и совершить суицид, но ударилась об лед. Также в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро в Днепр и выжил.

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