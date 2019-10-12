Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил

Инцидент произошел ранним утром, около 06:50. Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.

26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Майдане человека, который хотел прыгнуть с крыши, удалось снять. ВОЗ сообщила, что в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.

Ранее в Виннице пьяная женщина хотела прыгнуть с моста и совершить суицид, но ударилась об лед. Также в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро в Днепр и выжил.