Мужчина выпрыгнул из окна киевского института сердца, но выжил

В то время, как австралийская компания собралась бороться с самоубийствами в Украине, в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, который находится по адресу улица Братиславская, 5А, из окна медицинского учреждения выпрыгнул 26-летний парень, сообщает "Информатор".\r\nИнцидент произошел ранним утром, около 06:50. Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, о случившемся заявил заведующий отделения.\r\n26-летний пациент выпрыгнул из окна четвертого этажа. Что именно стало причиной такого поступка — неизвестно. Пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на Майдане человека, который хотел прыгнуть с крыши, удалось снять. ВОЗ сообщила, что в мире каждые 40 секунд кто-то совершает самоубийство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее в Виннице пьяная женщина хотела прыгнуть с моста и совершить суицид, но ударилась об лед. Также в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро в Днепр и выжил.