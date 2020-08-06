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06 августа 2020, четверг, 19:42 125
Происшествия 2020-08-06T20:15:01+03:00
Українські Новини
В поезде "Ровно-Николаев" пьяный пассажир угрожал полиции ножом и разбил стекло

В поезде "Ровно-Николаев" пьяный пассажир угрожал полиции ножом и разбил стекло

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Хулиганство в поезде, Безопасность пассажиров, Поезда
Вагон. Фото: guard.npu.gov.ua
Вагон. Фото: guard.npu.gov.ua

Пока в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки, в поезде  №122 Ровно - Киев - Николаев пьяный мужчина разбил стекло в тамбуре, а затем угрожал ножом полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Во время патрулирования поезда к правоохранителям обратился проводник, рассказав, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. На месте стало известно, что это сделал нетрезвый мужчина с порезами на ногах.

"В ходе опроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - сказано в сообщении.

Мужчину успокоили, заковав в наручники. Впоследствии его передали следственно-оперативной группе полиции на станции имени Шевченко в Черкасской области.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" отмечает необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками полиции.

Также ранее в поезде "Укрзализници" по направлению "Киев - Бердянск" на пассажирку упала верхняя полка с пассажиром.

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