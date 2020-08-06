В поезде "Ровно-Николаев" пьяный пассажир угрожал полиции ножом и разбил стекло

Пока в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки, в поезде №122 Ровно - Киев - Николаев пьяный мужчина разбил стекло в тамбуре, а затем угрожал ножом полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время патрулирования поезда к правоохранителям обратился проводник, рассказав, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. На месте стало известно, что это сделал нетрезвый мужчина с порезами на ногах.

"В ходе опроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - сказано в сообщении.

Мужчину успокоили, заковав в наручники. Впоследствии его передали следственно-оперативной группе полиции на станции имени Шевченко в Черкасской области.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" отмечает необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками полиции.

Также ранее в поезде "Укрзализници" по направлению "Киев - Бердянск" на пассажирку упала верхняя полка с пассажиром.