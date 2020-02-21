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21 февраля 2020, пятница, 12:48 26
Происшествия 2020-02-21T12:48:31+02:00
Українські Новини
В поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упала верхняя полка с пассажиром

В поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упала верхняя полка с пассажиром

Ольга Фандорина
Поезд, Безопасность пассажиров, Травма, Укрзализниця
Плацкарт. Фото: Укрзализниця
Плацкарт. Фото: Укрзализниця

В пассажирском поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упал мужчина, который лежал на верхней полке. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Пассажир, который путешествовал 13 февраля 2020 года поездом №116 Киев — Бердянск, ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу", - говорится в сообщении.

Для пострадавшей вызвали скорую на ближайшую станцию — им. Тараса Шевченко, однако женщина отказалась от госпитализации.

Также в компании заверили, что все полки вагона поезда были в исправном состоянии.

"Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в частности специальными ремнями для дополнительной фиксации. Места, на которых произошел инцидент, были обследованы. Никакие повреждения полок и кронштейнов, на которых она держится, не выявлены", - добавили в "Укрзализныце".

По факту инцидента составлен соответствующий акт и проведена фотофиксация всех элементов. Также акт о несчастном случае был выдан пассажирке в установленном порядке. По факту инцидента проводится служебное расследование.

Отдельно в компании напомнили, что билет на поезд является страховым полисом, который подтверждает страхование пассажира.

"В случае наступления страхового случая пассажир должен обратиться к страховой компании, которая указана в билете. Для обращения к страховой компании пассажир также должен получить от перевозчика акт о несчастном случае", - заявили в "Укрзализныце".

Напомним, что поезда в Бердянск уже отличились - пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.

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