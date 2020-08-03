Нападение на журналистку в поезде: "Укрзализныця" извинилась и попросила полицейское сопровождение

После нападения на девушку в вагоне поезда акционерное общество "Укрзализныця" отмечает необходимость в возобновлении сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками Национальной полиции.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини.

Такое решение руководство "Укрзализныци" приняло после нападения на одну из пассажирок в поезде №9/10 "Киев - Мариуполь" в ночь с 31 июля на 1 августа.

"Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и в который раз отмечает острую необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчину, который совершил нападение, задержали сотрудники Нацполиции; его действия будет квалифицировать официальное следствие.

Как сообщали Українські Новини, после происшествия работники поезда предлагали потерпевшей взятку за ее молчанние.

Также за нападение в купе поезда мужчина взят под стражу на 2 месяца без применения залога.

4 марта Нацполиция начала сопровождение пассажирских поездов "Укрзализныци" на маршрутах "Николаев - Киев - Ривне" и "Одесса - Москва".