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06 августа 2020, четверг, 19:44 15
Внешняя политика 2020-08-06T20:15:01+03:00
Українські Новини
Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси об экстрадиции задержанных боевиков

Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси об экстрадиции задержанных боевиков

Ирина Николенко
Боевики, Экстрадиция, ЧВК Вагнера, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком о выдаче задержанных 28 человек, среди которых 9 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают Українські Новини.

Ирина Венедиктова подтвердила Александру Конюку о намерении спрашивать о выдаче 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.

Венедиктова добавила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

"Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора планирует требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

Задержанным 33 боевикам "Вагнера" в Беларуси избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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