Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси об экстрадиции задержанных боевиков

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с Генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком о выдаче задержанных 28 человек, среди которых 9 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают Українські Новини. Ирина Венедиктова подтвердила Александру Конюку о намерении спрашивать о выдаче 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси. Венедиктова добавила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. "Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - говорится в сообщении. Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора планирует требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Задержанным 33 боевикам "Вагнера" в Беларуси избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.