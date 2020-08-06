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06 серпня 2020, четвер, 19:44 8
Зовнішня політика 2020-08-06T20:00:23+03:00
Українські Новини
Венедіктова провела телефонну розмову з генпрокурором Білорусі про екстрадицію затриманих бойовиків

Венедіктова провела телефонну розмову з генпрокурором Білорусі про екстрадицію затриманих бойовиків

Ирина Николенко
Білорусь, Бойовики, бойовики вагнера
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua
Ирина Венедиктова. Фото: pravda.com.ua

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела телефонну розмову з Генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком про видачу затриманих 28 осіб, серед яких 9 українців. Про це повідомила пресслужба відомства, передають Українські Новини.

Ірина Венедіктова підтвердила Олександру Конюку про намір питати про видачу 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Венедіктова додала, що поки органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадиції, після отримання яких, Офісом генпрокурора будуть направлені відповідні запити в Генеральну прокуратуру Республіки Білорусь.

"Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу зазначених осіб буде прийнято після отримання запитів білоруською стороною", - йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора планує вимагати екстрадиції затриманих на території Білорусі учасників збройного конфлікту на сході України.

Затриманим 33 бойовикам "вагнера"в Білорусі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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