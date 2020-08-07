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07 августа 2020, пятница, 07:30 103
Транспорт 2020-08-07T08:45:02+03:00
Українські Новини
В июле продажи электромобилей сократились на 6%

В июле продажи электромобилей сократились на 6%

Елена Новикова
Укравтопром, Fiat, Nissan Leaf, Электромобили, продажи электромобилей, Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X
Автомобиль Tesla. Фото: Facebook.com/UkraineInvest
Автомобиль Tesla. Фото: Facebook.com/UkraineInvest

В июле 2020 года продажи электромобилей сократились на 6% до 799 единиц по сравнению с июлем 2019 года, в то время, как продажи коммерческих автомобилей в июле увеличились на 11%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В течение месяца украинцы растаможили и зарегистрировали 799 электромобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее и на 3% меньше июня. Очевидно, отрицательную динамику спровоцировала неразбериха в законодательстве, вызванная изменением системы кодификации товаров. Напомним, 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла проект Закона о таможенном тарифе, который изменил с 1 июля кодификацию транспортных средств, оснащённых исключительно электродвигателями. При этом, нардепы забыли внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, что поставило под угрозу возможность дальнейшего использования льготы по освобождению от уплаты НДС", - говорится в сообщении.

По данным "Укравтопрома", в июле из прошедших свою первую регистрацию в Украине электромобилей: 766 штук - это легковые авто и 33 – коммерческие.

Доля подержанных машин в части легковых составила 92%, а в части коммерческих – 100%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке остается NISSAN Leaf - 234 продажи, на втором месте TESLA Model 3 - 115, на третьем месте TESLA Model S – 98, на четвертом месте TESLA Model X– 45, на пятом месте FIAT 500е – 38 продаж.

Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 4315 ед. электромобилей: 4112  легковых авто, 202 коммерческих и один автобус.

Как сообщали Українськi Новини, в мае продажи электромобилей увеличились на 46,7%.

Также 2019 году в Украине зафиксировали увеличение количества электромобилей на 56% по сравнению с 2018 годом.

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