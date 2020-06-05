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05 июня 2020, пятница, 18:34 34
Транспорт 2020-06-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
В мае продажи электромобилей увеличились на 46,7%

В мае продажи электромобилей увеличились на 46,7%

Елена Новикова
Renault, Chevrolet, Tesla, Nissan Leaf, Электромобили, продажи электромобилей
Электромобиль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua
Электромобиль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua

В то время, как из-за введения карантина в апреле украинцы купили только 38 электромобилей, в мае 2020 года продажи электромобилей увеличились на 46,7% до 943 единиц по сравнению с маем 2019 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"Украинский рынок автомобилей на электротяге в мае достиг отметки 943 штук, что ровно на 300 штук больше, чем годом ранее. Из этого количества: легковых – 915 штук, коммерческих – 28 штук. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в полтора раза, а на коммерческие снизился на 15%. Рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели Renault Kangoo Z. E., которых было зарегистрировано 22 единицы", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно сообщению, среди легковых электрокаров было продано 60 единиц новых и 855 единиц подержанных.

Самым популярным электрокаром стал Nissan Leaf - 282 продажи, на втором месте Tesla Model S - 136, далее идут Tesla Model 3 – 128, Chevrolet Bolt EV – 50,  Tesla Model X– 45 шт.

Всего с начала года было продано 2 690 электромобилей: 2 548  легковых авто, 141 коммерческое и 1 автобус.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2020 года продали почти на 30% больше поддержанных легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в 2019 году в Украине зафиксировали увеличение количества электромобилей на 56% по сравнению с 2018 годом.

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