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04 января 2020, суббота, 08:01 48
Силовые структуры 2020-01-04T08:01:51+02:00
Українські Новини
В Украине вдвое увеличилось количество электромобилей в 2019, - МВД

В Украине вдвое увеличилось количество электромобилей в 2019, - МВД

Анна Рудык
Электромобили, МВД, Электромобиль, продажи электромобилей
Электромобиль. Фото: vesti-ukr.com
Электромобиль. Фото: vesti-ukr.com

В 2019 году Министерство внутренних дел Украины зафиксировало увеличение электрокаров в Украине на 56% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Так, сообщается, что лишь за полгода 2019 (по состоянию на июнь 2019) в Украине зарегистрировано 25 тысяч электромобилей.

"С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей", - говорится в сообщении. 

Согласно этому законодательству отныне остановка, стоянка или парковка обычного авто на местах для электрокаров влечет за собой штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Как сообщали Українські Новини, за парковку на местах для электромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен.

Также спрос на электромобили в Украине взлетел.

Кроме того, спрос на электромобили в Украине почти обогнал спрос на "евробляхи".

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