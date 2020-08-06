На Старообуховской трассе снова смертельное ДТП: погибли 3 человека, 2 травмированы

Пока за первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом, в четверг, 6 августа, под Киевом на Старообуховской трассе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В аварии, по предварительной информации, погибли 3 человека. Об этом сообщили в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла около 17.30, не доезжая до дачи президента со стороны Козина у санатория "Жовтень". Автомобиль BMW с госномером КА0707 протаранил в бок легковой автомобиль.

ДТП в Киевской области. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

ДТП на Обуховской трассе. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Смертельная авария. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Также опубликовано видео с последствиями аварии.

После ДТП образовалась трехкилометровая пробка со стороны выезда из Киева в область.

Пробка по направлению к Обухову. Фото: google maps

Как сообщали Українські Новини, возле Конча-Заспы пьяный водитель под наркотиками совершил страшное ДТП: погибли двое взрослых и двое детей.

Также на трассе под Киевом, где погибла семья, произошло новое ДТП с двумя жертвами.