На Старообухівській трасі знову смертельне ДТП: загинули 3 людини, 2 травмовані

Поки за перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом, в четвер, 6 серпня, під Києвом на Старообухівській трасі сталася серйозна ДТП з участю двох автомобілів. В аварії, за попередньою інформацією, загинули 3 людини. Про це повідомили в паблік "Київ Оперативний" в Facebook.

Аварія сталася близько 17:30, не доїжджаючи до дачі президента з боку Козина у санаторію "Жовтень". Автомобіль BMW з держномером КА0707 протаранив в бік легковий автомобіль.

ДТП в Київськой області. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

ДТП на Обухівській трасі. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Смертельна аварія. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Також опубліковане відео.

Пробка по направлению к Обухову. Фото: google maps

Також на трасі під Києвом, де загинула сім'я, стався новий ДТП з двома жертвами.