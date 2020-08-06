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  • На Старообухівській трасі знову смертельне ДТП: загинули 3 людини, 2 травмовані
06 серпня 2020, четвер, 18:45 9
Події 2020-08-06T20:30:02+03:00
Українські Новини
На Старообухівській трасі знову смертельне ДТП: загинули 3 людини, 2 травмовані

На Старообухівській трасі знову смертельне ДТП: загинули 3 людини, 2 травмовані

Ольга Фандорина
ДТП, Аварія, смертельна ДТП

Поки за перше півріччя 2020 року в Україні сталося 57 929 дорожньо-транспортних пригод, з них 1209 - з летальним результатом, в четвер, 6 серпня, під Києвом на Старообухівській трасі сталася серйозна ДТП з участю двох автомобілів. В аварії, за попередньою інформацією, загинули 3 людини. Про це повідомили в паблік "Київ Оперативний" в Facebook.

Аварія сталася близько 17:30, не доїжджаючи до дачі президента з боку Козина у санаторію "Жовтень". Автомобіль BMW з держномером КА0707 протаранив в бік легковий автомобіль.

ДТП в Киевской области. Фото: facebook.com/overhear.obukhivДТП в Київськой області. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

ДТП на Обуховской трассе. Фото: facebook.com/overhear.obukhivДТП на Обухівській трасі. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Смертельная авария. Фото: facebook.com/overhear.obukhivСмертельна аварія. Фото: facebook.com/overhear.obukhiv

Також опубліковане відео.

Пробка по направлению к Обухову. Фото: google mapsПробка по направлению к Обухову. Фото: google maps

Також на трасі під Києвом, де загинула сім'я, стався новий ДТП з двома жертвами.

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