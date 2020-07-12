Возле Конча-Заспы пьяный водитель под наркотиками совершил страшное ДТП: погибли двое взрослых и двое детей

4 человека погибли и 1 ребенок получил травмы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Отмечается, что 12 июля в 17:23 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортного происшествии, которое произошло по адресу: Конча-Заспа, Столичное шоссе.

К месту вызова были направлены дежурный караул 46-й государственной пожарно-спасательной части Козина и мобильного спасательного центра.

"По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло столкновение автомобилей Mercedes и Hyundai. В результате ДТП 3 человека погибли, 2 ребенка получили травмы и были переданы работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудниками ГосЧС проводились работы по деблокации.

Причина ДТП устанавливается.

В 21:36 по информации Киев Оперативный 10-летний мальчик также погиб вследствие аварии.

"Столкнулись два автомобиля, один выбросило на обочину в забор. Вся дорога усыпана обломки. Пострадавших извлекали спасатели ДСНС, свидетели выносили на руках", — пишет паблик dtp.kiev.ua.

Тем временем, Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.