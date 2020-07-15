На трассе под Киевом, где погибла семья, произошло новое ДТП с двумя жертвами

2 человека погибли и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Киеве на той же трассе, где недавно в ДТП погибла семья с двумя маленькими детьми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в среду около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водитель второй машины с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

На месте происшествия полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

За первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей, которые в состоянии опьянения создают аварийную ситуацию на дороге, влекущую гибель человека.