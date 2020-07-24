Дело о недостоверной информации в декларации Зеленского закрыли из-за иммунитета

Печерский районный суд Киева принял решение о закрытии дела против президента Украины Владимира Зеленского, которое открыли о несвоевременном сообщении об изменениях в имущественном состоянии. Об этом говорится в постановлении суда.

Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться статьей 105 Конституции Украины - право президента на неприкосновенность на время выполнения полномочий.

Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой привлекаемому к административной ответственности лицу выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрению с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

"Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в тексте постановления.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также семья Владимира Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии.