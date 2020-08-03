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03 августа 2020, понедельник, 14:46 1328
Финансы 2020-08-03T14:50:38+03:00
Українські Новини
Минфин сократил количество банков для выплат бюджетникам

Минфин сократил количество банков для выплат бюджетникам

Сергей Жолобецкий
Минфин, Банки, Пенсионеры, Социальные выплаты, Пенсия, бюджетники, выплата пенсий, выплаты бюджетникам
Минфин сократил количество банков для выплат бюджетникам
Минфин сократил количество банков для выплат бюджетникам

В то время как в Украине начала расти средняя зарплата, Министерство финансов сократило на 1 до 44 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26 сентября 2001 года № 1231 (в редакции постановления Кабмина от 27 декабря 2019 № 1151), Мифин публикует перечень уполномоченных банков.

На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 44 банка: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банки "Альянс", "Восток", "Глобус", "Конкорд", "Кредит Днепр", "Пивденный", "Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк , банк "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк, Креди Агриколь Банк, КредитВест Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львов", Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", а также Юнекс Банк.

Из вышеуказанного списка был исключен банк "Сич".

Как сообщали Українські Новини, 22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

По данным на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составляет 3 393,54 гривен, а больше 10 тысяч гривен в Украине получают 332 588 человек (2,9% от общего числа пенсионеров).

Так, например, теперь одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно. Выплату оформили "задним числом" - то есть, одинокие пенсионеры получат деньги, начиная с 1 января.

 С 1 июля также повысили размер пенсий для отдельных категорий пенсионеров: если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом с учетом страхового стажа, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона, не достигает 2100 грн, таким лицам с 01.05.2020 предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

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