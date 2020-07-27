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27 июля 2020, понедельник, 13:40 2110
Верховная Рада и партии 2020-07-27T14:05:16+03:00
Українські Новини
У "Слуги народа" снова падает рейтинг, а "Голос" опустился ниже "Партии Шария"

У "Слуги народа" снова падает рейтинг, а "Голос" опустился ниже "Партии Шария"

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Выборы, Рейтинг, Соцопрос
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Согласно июльскому опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду снизился на 1,5 процентных пункта до 27,8% по сравнению с июньским соцопросом, партий "Оппозиционная платформа - За життя" и "Европейская солидарность" – вырос на 0,2 п. п. до 15,5% и на 0,7 п. п. до 14,3% соответственно, а партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" – снизился на 0,7 п. п. до 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 15-20 июля среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольных территориях методом личного интервью, в то время как предыдущий был проведен 24-28 июня.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В июле среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, на выборах Рады 27,8% отдали бы голос "Слуге народа" (в июне – 29,3%), 15,5% - ОПЗЖ (в июне – 15,3%), 14,3% - "Евросолидарности" (в июне - 13,6%), а 10% - "Батьківщине" (в июне - 10,7%).

Остальные партии не преодолевают необходимый для прохождения в парламент барьер в 5%.

За партию "Голос", фракция которой присутствует в нынешнем созыве Рады, готовы проголосовать 2,4%.

На парламентских выборах в июле 2019 "Слуга народа" получила 43,2%, ОПЗЖ – 13%, "Батьківщина" - 8,2%, "Евросолидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,9%.

Согласно июльскому опросу, 4% готовы поддержать Радикальную партию, 3,5% - "Силу и честь", 3,4% - Партию Шария, 3,3% - "Свободу", 2,8% - "Украинскую стратегию", 1,5% - "УДАР", 1,3% - "Гражданскую позицию", 1% - "Самопомощь".

Таким образом, ретинг партии Вакарчука "Голос"(2,4%) опустился ниже "Партии Шария" (3,4%)

Как сообщали Українськi Новини, за два месяца лета рейтинг Зеленского снизился до 30%, а у Бойко и Порошенко вырос.

Также 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы были еще в мае проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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