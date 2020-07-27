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27 июля 2020, понедельник, 12:41 927
Президент 2020-07-27T12:45:01+03:00
Українські Новини
За два месяца лета рейтинг Зеленского снизился до 30%, а у Бойко и Порошенко вырос

За два месяца лета рейтинг Зеленского снизился до 30%, а у Бойко и Порошенко вырос

Ольга Фандорина
Рейтинг, Соцопрос, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко
Зеленский. Фото: УП
Зеленский. Фото: УП

Согласно июльскому опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского снизился на 4,4 процентных пункта до 30,2% по сравнению с июньским соцопросом, в то время как у сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко он вырос на 3,2 п. п. до 14,4%, а у бывшего Президента Петра Порошенко вырос на 2,3 п. п. до 13,7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос "Рейтинга" проводился 15-20 июля среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольных территориях методом личного интервью, в то время как предыдущий опрос был проведен 24-28 июня.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

В июле среди тех, кто принял бы участие в выборах и определился с кандидатом, в первом туре Зеленскому отдали бы голоса 30,2% избирателей (в июне - 34,6%), Бойко – 14,4% (в июне – 11,2%), Порошенко – 13,7% (в июне - 11,4%), а лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 9,1% (в июне - 7,2%).

Согласно июльскому опросу, еще 5,8% избирателей проголосовали бы за председателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 3,9% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% - за бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, 3% - за главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 2,3% - за экс-заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова, 2,2% - за лидера "Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, 2,1% - за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, 1,6% - за экс-депутата Рады от "Голоса" Святослава Вакарчука, по 0,8% - за мэра Киева Виталия Кличко и за экс-председателя фракции "Партии регионов" в Раде Александра Ефремова.

Во время первого тура выборов 31 марта 2019 года Зеленский получил 30,2% голосов, Порошенко – 16%, Тимошенко – 13,4%, Бойко – 11,7%, Гриценко – 6,9%, Смешко – 6%, Ляшко – 5,5%, экс-депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул – 4,2%, бывший вице-спикер парламента от "Свободы" Руслан Кошулинский – 1,6%, остальные – менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского.

Также 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы были еще в мае проголосовать за партию "Слуга народа", 15,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 14% - за "Европейскую солидарность" и 9,2% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

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