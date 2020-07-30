В Украине начался сезон лисичек: где собирать и как готовить

Хотя грибной сезон в украинских лесах и на продуктовых рынках начался еще в начале лета, вот уже неделю жителям доступны рыжие июльские грибы- лисички. Их, наравне с белыми грибами, считают наиболее вкусными и полезными. Українські новини дадут несколько советов, как отличить настоящие лисички от ложных и как приготовить «лесной улов».

Лисички: польза и вред

Кроме прекрасных вкусовых и питательных свойств, преимущество лисичек в полном отсутствии паразитов, червоточин и личинок насекомых. В спорах и мякоти этого гриба имеется вещество хиноманноза, которое губительно действует на микроорганизмы, потому глистов и червей в мякоти никогда не встречается. Именно поэтому лисички являются единственными кошерными грибами. Эти грибы обладают способностью не накапливать в себе радиоактивные вещества. Наоборот, они способны выводить радионуклиды из человеческого организма. Также в лисичках содержится эргостерол - фермент печени, необходимый больным гепатитом, ожирением печени, гемангиомой. Полезны лисички и для зрения - употребление этих грибов может предотвратить множества заболеваний и воспалений глаз, в том числе «куриную слепоту».

Но, как и любой продукт, они могут вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости. Кроме того, не стоит давать их детям младше 3-х лет, ведь их желудок еще недостаточно сформирован. С осторожностью следует употреблять лисички беременным и кормящим женщинам. Как и другие грибы, являются достаточно тяжелой едой, поэтому их нужно с осторожностью употреблять в пищу при заболеваниях почек и желудка. Разумеется, лисички не следует собирать у дорог и вблизи предприятий.

Как отличить настоящие лисички от ложных:

Отличить обычную и ложную лисичку можно по месту их роста. За лисичками советуют отправляться на поиски в березовые рощи. В местах, где растут лисички, может быть сыро и сухо, тень и солнцепек, лиственная земля и мхи. Особенность этих грибов в том, что они никогда не растут в одиночку. Однако, ложные лисички, могут обитать на валежниках, старых гниющих пнях и сломанных деревьях. К тому же очень часто встречаются одиночные грибы.

По форме и внешнему виду ложных и настоящих лисичек есть ряд отличий:

Лисички ложные имеют более яркий окрас.

Если гриб отличается кисловатым вкусом, а ножка его толстая и плавно переходящая в шляпку, то это обыкновенная лисичка. У такого гриба форма ножки чуть искривленная..

Всевозможные черви и личинки очень любят поедать ложных лисичек, тогда как настоящие крайне редко бывают испорчены насекомыми.

Еще одно различие заключается в наличии у ложных грибов легко снимающейся кожицы. У лисичек кожицу снять почти невозможно.

У ложных лисичек оранжевых цвет пластинок ярче, чем тон шляпки, а у настоящих он равномерный и одинаковый по всей поверхности.

Слева- лисичка ложная. Справа- лисичка настоящая. Фото: grib-info.ru

Цены на лисички:

На данный момент, наиболее ликвидными являются лесные грибы, т.е. такие, которые можно продать – лисичка и белый. Уже работают заготовительные базы, грибы уже отправляются на экспорт. Часть остается и в стране - если белый экспортируют только в замороженном виде, то лисички отправляются и в свежем виде. Сейчас на рынках центральной Украины свежие лисички продают по 200-250 грн/кг.

Как приготовить:

Лисички - одни из самых вкусных грибов: кроме того, что они хороши просто маринованными, из них можно приготовить массу блюд: как сытных, так и легких, первых, вторых, закусок.

Жареные лисички:

Суп из лисичек Заготовка лисичек

Напомним, с начала года дикорастущими грибами отравились уже 14 человек

Еще важно: как не отравиться грибами: правила безопасности и первая помощь