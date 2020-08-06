Курс нацвалюты на межбанке на четверг. Гривна снова укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 10 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 27,67 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,62-27,66 UAH\/USD, затем котировки сузились до 27,65-27,66 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,66-27,69 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,55% с 23,74 UAH\/USD до 27,67 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH\/USD. Кроме того, в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH\/USD. http:\/\/ukranews.com\/