Курс нацвалюты на межбанке на четверг. Гривна снова укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 10 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 27,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,62-27,66 UAH/USD, затем котировки сузились до 27,65-27,66 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,66-27,69 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,55% с 23,74 UAH/USD до 27,67 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Кроме того, в четверг, 6 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 5 августа на 8,82 коп. до 27,7968 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,57 коп. до 27,5081 UAH/USD.

http://ukranews.com/