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05 августа 2020, среда, 17:44 46
Финансы 2020-08-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке 5 августа
Курс гривны на межбанке 5 августа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 7 коп. в среду укрепился на 10 коп. до 27,66 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,76-27,78 UAH/USD, затем котировки снизились до до 27,66-27,69 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,64-27,66 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,51% с 23,74 UAH/USD до 27,66 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH/USD, в то время.

Кроме того, в среду, 5 августа, в обменных пунках киевских банков курс продажи наличного доллара снизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD.

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