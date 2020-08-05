Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 7 коп. в среду укрепился на 10 коп. до 27,66 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,76-27,78 UAH\/USD, затем котировки снизились до до 27,66-27,69 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,64-27,66 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,51% с 23,74 UAH\/USD до 27,66 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 августа, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH\/USD, в то время. Кроме того, в среду, 5 августа, в обменных пунках киевских банков курс продажи наличного доллара снизился по сравнению с 4 августа на 3,36 коп. до 27,8941 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 5,11 коп. до 27,5791 UAH\/USD.