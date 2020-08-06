подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
06 августа 2020, четверг, 17:18 46
Кабмин 2020-08-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Ирина Николенко
Премьер-министр, Мининфраструктуры, ГосЧС, Нацполиция, Денис Шмыгаль, взрыв в Бейруте
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала "Рада"

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, временно исполняющему обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской государственной администраций проверить условия хранения аммиачной селитры после того, как Владимир Зеленский просил правительство проверить обращение со взрывоопасными материалами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", – говорится в сообщении со ссылкой на поручение Шмыгаля.

Данное решение принято в связи со взрывом аммиачной селитры в морском порту города Бейрут Ливана.

Отмечается, что о результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв вследствие чего, взрывная волна повредила многие здания по всему городу.

Из-за взрыва в порту Бейрута погибли почти 150 человек, а еще более 5 тысяч получили ранения разной степени сложности.

Больше новостей о: Премьер-министр Мининфраструктуры ГосЧС Нацполиция Денис Шмыгаль взрыв в Бейруте

Зеленский из-за взрыва в Ливане просит Шмыгаля про...
В Киеве из-за пакета с мусором возле станции метро...
В Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды ...
Шмыгаль заявил, что может отправить в Ливан украин...
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии
Новости
Group DF заявляет о надлежащих условиях хранения аммиачной селитры на химпредприятиях холдинга Ostchem 18:34
Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет за кофе и сладостями. Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски 18:33
Из-за жары с завтрашнего дня в Киев запретили заезжать грузовикам 18:16
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже 18:08
Украинскую военную разведку знают во всем мире: эксперт оценил смену руководства ГУР 18:04
больше новостей
Налог на недвижимость. Сколько украинцам придется отдать и какие штрафы за неуплату 05:45
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Платежки за газ
"Нефтегаз" предложил украинцам несколько тарифных планов и установил годовую цену 11:52
Доллар и евро начали падать. Курс валют на 5 августа 10:30
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
В Днепре построили самую большую в Украине ТЭС, которая работает на шелухе от семечек 15:57
Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году 07:13
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
больше новостей
Проект решения об обязательном ежедневном исполнении Гимна школьниками находится на подписи у Кличко, – Киевсовет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok