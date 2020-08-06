После взрыва в Бейруте Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, временно исполняющему обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Виталию Сажиенко, председателю Национальной полиции Игорю Клименко и председателям областных и Киевской городской государственной администраций проверить условия хранения аммиачной селитры после того, как Владимир Зеленский просил правительство проверить обращение со взрывоопасными материалами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Провести внеплановые мероприятия государственного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью для применения на предприятиях любой отрасли, а также используют ее для изготовления кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений", – говорится в сообщении со ссылкой на поручение Шмыгаля.

Данное решение принято в связи со взрывом аммиачной селитры в морском порту города Бейрут Ливана.

Отмечается, что о результатах проверки указанные лица должны проинформировать Кабинет Министров до 15 сентября 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 августа вечером в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв вследствие чего, взрывная волна повредила многие здания по всему городу.

Из-за взрыва в порту Бейрута погибли почти 150 человек, а еще более 5 тысяч получили ранения разной степени сложности.