Після вибуху в Бейруті Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, тимчасово виконуючому обов'язки голови Державної служби з питань праці Віталію Сажиєнку, голові Національної поліції Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської державної адміністрацій перевірити умови зберігання аміачної селітри після того, як Володимир Зеленський просив уряд перевірити звернення з вибухонебезпечними матеріаламі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", - йдеться в повідомленні з посиланням на доручення Шмигаля.

Дане рішення прийнято в зв'язку з вибухом аміачної селітри в морському порту міста Бейрут Лівану.

Відзначається, що про результати перевірки зазначені особи повинні проінформувати Кабінет Міністрів до 15 вересня 2020 року.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух внаслідок чого, вибухова хвиля пошкодила багато будівель по всьому городу.

Через вибух у порту Бейрута загинули майже 150 осіб, а ще понад 5 тисяч отримали поранення різного ступеня складності.