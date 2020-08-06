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06 августа 2020, четверг, 16:30 163
Президент 2020-08-06T16:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский из-за взрыва в Ливане просит Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине

Зеленский из-за взрыва в Ливане просит Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине

Ирина Николенко
Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, взрыв в Ливане, взрыв в Бейруте
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский после мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута (Ливан) призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля проверить обращение со взрывоопасными материалами в Украине и предпринять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости проведения проверки обращения в Украине с опасными материалами и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Соответствующее письмо глава государства направил, учитывая чрезвычайную ситуацию, возникшую 4 августа в городе Бейруте (Ливанская Республика)", – сказано в нем.

Зеленский призвал Шмыгаля проинформировать его лично о результатах.

"Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования", – говорится в письме.

Зеленский также отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать комплекс неотложных действенных мер по предотвращению возникновения ЧС техногенного характера.

Как сообщали Українськi Новини, убытки от взрыва в Бейруте могут достичь 15 млрд долларов.

Украинцев среди погибших или раненных нет, есть одна легко травмированная и у троих людей серьезно повреждено имущество.

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