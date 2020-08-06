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06 августа 2020, четверг, 16:55 9
Общество 2020-08-06T16:56:28+03:00
Українські Новини
Минветеранов проведет патриотический забег в память погибших воинов 26 сентября

Минветеранов проведет патриотический забег в память погибших воинов 26 сентября

Валерия Драгомирова
Забег, День памяти защитников Украины, Минветеранов
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Министерство по делам ветеранов намерено провести патриотический забег "Шаную воїнів, біжу за героїв України" в память погибших воинов 26 сентября.

Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов Александр Терещенко, передают Українськi Новини.

"У многих могут появится вопросы почему 26 сентября, в то время как День памяти погибших защитников у нас 29 августа... Мы планировали провести его (забег) 30 августа, но карантинные мероприятия не позволили этого сделать, потому что мероприятие мы хотели сделать масштабным", - сказал он.

Терещенко отметил, что адаптивный карантин позволяет провести мероприятие 26 сентября, однако в случае усиления карантинных мер, мероприятие будет проведено в режим онлайн.

Терещенко также подчеркнул, что хочет, чтобы это мероприятие стало ежегодным и украинцы каждый год вспоминали своих защитников.

Организаторы отметили, что регистрация начинается с сегодняшнего дня на 3,5 и 10-километровый забег.

Зарегистрироваться могут все желающие на протяжении месяца.

Также, организаторы приглашают военнослужащих, ветеранов антитеррористической операции (АТО), их семьи и всех желающих на тренировки в Национальном спортивном комплексе "Олимпийском", которые проходят 2 раза в неделю, во вторник и четверг в 18:30.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров определил символом Дня памяти защитников Украины (29 августа) подсолнух.

Кроме того, в прошлом году в Киеве состоялся ряд торжественных мероприятий ко Дню памяти защитников Украины. 

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