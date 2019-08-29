В Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины: программа мероприятий

Сегодня, 29 августа, в 5-ю годовщину Иловайской трагедии в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины, который 24 августа учредил Президент Владимир Зеленский. В Киеве состоится ряд торжественных мероприятий, передают Українські Новини.\r\nПрограмма торжественных мероприятий ко Дню памяти защитников 29 августа 2019 в Киеве:\r\n\r\n09:00 - Мероприятия, посвященные памяти героев Иловайской битвы. просп. Воздухофлотский, 6, Зал Памяти Министерства обороны.\r\n10:00 - Фотовыставка от фотокорреспондентов - участников Иловайских боев: Маркиаяна Лысейко, Александра Гляделова, Макса Левина, Макса Дондюка;\r\n10:00 - Сбор-встреча семей погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий, а также всех сознательных граждан для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость;\r\n11:00 - Памятные мероприятия на Михайловской площади. пл. Михайловская.\r\n11:15 - Начало официальной части чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы.\r\n12:00 - Всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей Православной церкви Украины Михайловского Златоверхого монастыря;\r\n12:30 - Почетный караул и воинский салют от Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины в честь погибших в Иловайск битве. у Стены Памяти.\r\n12:45 - Минута молчания по погибшим героями в Иловайск битве;\r\n13:00 - Возложение цветов к Стене Памяти;\r\n15:30 - Фотовыставка волонтера Дмитрия Муравского "Лицо современной войны за Украину". ул. Сечевых стрельцов, 93, кинотеатр "Киевская Русь".\r\n16:00 - Допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". ул. Сечевых стрельцов, 93, кинотеатр "Киевская Русь".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 августа, в День независимости, на Шествии достоинства Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.\r\nТем временем 29 августа отмечается 5-я годовщина начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Бои за Иловайск длились с 6 августа по 3 сентября 2014 года.