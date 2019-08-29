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29 августа 2019, четверг, 09:00 139
Общество 2019-08-29T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины: программа мероприятий

В Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины: программа мероприятий

Защитник. Фото: telegraf.cоm.uа
Защитник. Фото: telegraf.cоm.uа

Сегодня, 29 августа, в 5-ю годовщину Иловайской трагедии в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины, который 24 августа учредил Президент Владимир Зеленский. В Киеве состоится ряд торжественных мероприятий, передают Українські Новини.

Программа торжественных мероприятий ко Дню памяти защитников 29 августа 2019 в Киеве:

  • 09:00 - Мероприятия, посвященные памяти героев Иловайской битвы. просп. Воздухофлотский, 6, Зал Памяти Министерства обороны.
  • 10:00 - Фотовыставка от фотокорреспондентов - участников Иловайских боев: Маркиаяна Лысейко, Александра Гляделова, Макса Левина, Макса Дондюка;
  • 10:00 - Сбор-встреча семей погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий, а также всех сознательных граждан для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость;
  • 11:00 - Памятные мероприятия на Михайловской площади. пл. Михайловская.
  • 11:15 - Начало официальной части чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы.
  • 12:00 - Всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей Православной церкви Украины Михайловского Златоверхого монастыря;
  • 12:30 - Почетный караул и воинский салют от Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины в честь погибших в Иловайск битве. у Стены Памяти.
  • 12:45 - Минута молчания по погибшим героями в Иловайск битве;
  • 13:00 - Возложение цветов к Стене Памяти;
  • 15:30 - Фотовыставка волонтера Дмитрия Муравского "Лицо современной войны за Украину". ул. Сечевых стрельцов, 93, кинотеатр "Киевская Русь".
  • 16:00 - Допремьерный показ художественного фильма режиссера Ивана Тимченко "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". ул. Сечевых стрельцов, 93, кинотеатр "Киевская Русь".

Как сообщали Українські Новини, 24 августа, в День независимости, на Шествии достоинства Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Тем временем 29 августа отмечается 5-я годовщина начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Бои за Иловайск длились с 6 августа по 3 сентября 2014 года.

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