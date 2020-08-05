Власти определили подсолнух символом Дня памяти защитников Украины

Кабинет Министров определил символом Дня памяти защитников Украины (29 августа) подсолнух.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, символ этого дня, изображение подсолнуха, государственные служащие обязаны носить в местах проведения мероприятий по празднованию Дня памяти защитников Украины.

Кабмин также ввел традиции установления уменьшенной копии государственного флага на могилах защитников.

Среди мероприятий Дня памяти защитников Украины планируется проведение велопробега ветеранов войны по маршруту "Ужгород - Мариуполь", а также забега.

Кроме этого, планируется традиционное возложение цветов в Киеве у стены Памяти.

Кабмин также определил общенациональную минуту молчания в 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа 2019 года Президент Владимир Зеленский учредил День памяти защитников Украины, который ежегодно будет отмечаться 29 августа.



Кроме того, в прошлом году в Киеве состоялся ряд торжественных мероприятий ко Дню памяти защитников Украины.