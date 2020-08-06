Міністерство зі справ ветеранів проведе патріотичний забіг у пам'ять загиблих воїнів 26 вересня

Міністерство у справах ветеранів має намір провести патріотичний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" в пам'ять загиблих воїнів 26 вересня.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко, передають Українські Новини.

"У багатьох можуть з'явиться питання чому 26 вересня, водночас як День пам'яті загиблих захисників у нас 29 серпня ... ми планували провести його (забіг) 30 серпня, але карантинні заходи не дозволили цього зробити, тому що захід ми хотіли зробити масштабним ", - сказав він.

Терещенко зазначив, що адаптивний карантин дозволяє провести захід 26 вересня, проте в разі посилення карантинних заходів, захід буде проведено в режим онлайн.

Терещенко також підкреслив, що хоче, щоб цей захід став щорічним і українці щороку згадували своїх захисників.

Організатори відзначили, що реєстрація починається відсьогодні на 3,5 і 10-кілометровий забіг протягом місяця.

Також, організатори запрошують військовослужбовців, ветеранів антитерористичної операції (АТО), їх сім'ї і всіх, хто бажає на тренування в Національному спортивному комплексі "Олімпійський", які проходять 2 рази на тиждень, у вівторок і четвер о 18:30.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів визначив символом Дня пам'яті захисників України (29 серпня) соняшник.

Крім того, торік у Києві відбулася низка урочистих заходів до Дня пам'яті захисників України.