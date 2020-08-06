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06 серпня 2020, четвер, 16:30 6
Президент 2020-08-06T20:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський через вибух у Лівані просить перевірити поводження з вибухонебезпечними матеріалами в Україні

Зеленський через вибух у Лівані просить перевірити поводження з вибухонебезпечними матеріалами в Україні

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, склади з боєприпасами, вибух у Бейруті
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

Президент Володимир Зеленський після потужного вибуху в морському порту Бейрута (Ліван) закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль перевірити звернення з вибухонебезпечними матеріалами в Україні та вжити заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Денису Шмигаль про необхідність проведення перевірки звернення в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Відповідний лист глава держави направив, враховуючи надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в місті Бейруті (Ліванська Республіка) ", - сказано в ньому.

Зеленський закликав Шмигаля проінформувати його особисто про результати.

"Прошу вас терміново забезпечити проведення оцінки стану поводження з небезпечними і вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм властивостям за наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю та здоров'ю людей, навколишньому середовищу, і за результатами проведеної роботи вжити відповідних заходів реагування", - йдеться в листі.

Зеленський також наголосив на важливості розробки і прийняття необхідних нормативно-правових актів, які дозволять реалізувати комплекс невідкладних дієвих заходів щодо запобігання виникненню НС техногенного характеру.

Як повідомляли Українськi Новини, збитки від вибуху в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів.

Українців серед загиблих або поранених немає, є одна легко травмована і у трьох людей серйозно пошкоджено майно.

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