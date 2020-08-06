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06 августа 2020, четверг, 16:20 299
Экономика 2020-08-06T16:45:01+03:00
Українські Новини
Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии

Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии

Сергей Жолобецкий
ВВП, Минэкономики, падение ВВП, падение экономики
ВВП продолжает падать
ВВП продолжает падать

В то время как платежный баланс в июне был сведен с профицитом, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП апреле-июне в 11%.

Об этом свидетельствуют данные министерства в обзоре экономической активности за первое полугодие 2020 года, передают Українські Новини.

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае", – говорится в обзоре.

В целом в первом полугодии текущего года, по оценкам министерства, ВВП упал на 6,5%.

Падение экономики во втором квартале было несколько меньшим, чем прогнозируемого ранее сокращения на 14%.

Как отмечается, постепенное восстановление экономики на фоне смягчения карантина в июне, в частности, в отдельных видах промышленной деятельности (производство потребительских товаров длительного пользования), сфере транспорта и строительной отрасли.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает падение ВВП в апреле-июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Тем временем, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.

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