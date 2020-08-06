Минэкономики оценило падение ВВП в 1-м полугодии

В то время как платежный баланс в июне был сведен с профицитом, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП апреле-июне в 11%. Об этом свидетельствуют данные министерства в обзоре экономической активности за первое полугодие 2020 года, передают Українські Новини. "Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае", – говорится в обзоре. В целом в первом полугодии текущего года, по оценкам министерства, ВВП упал на 6,5%. Падение экономики во втором квартале было несколько меньшим, чем прогнозируемого ранее сокращения на 14%. Как отмечается, постепенное восстановление экономики на фоне смягчения карантина в июне, в частности, в отдельных видах промышленной деятельности (производство потребительских товаров длительного пользования), сфере транспорта и строительной отрасли. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает падение ВВП в апреле-июне в 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы. В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год. Тем временем, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.