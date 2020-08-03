Платежный баланс в июне сведен с профицитом

В то время, как НБУ повысил курс гривны, профицит текущего счета платежного баланса в июне составил 773 млн долларов (в июне прошлого года дефицит составлял 783 млн долларов).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров на отчетную дату уменьшился на 7,1% (в мае - на 23.7%), импорт товаров продолжал сокращаться более высокими темпами - 17.2% (в мае - 35.2%).

В январе - июне 2020 профицит текущего счета составил 6.7 млрд долларов, или 10.1% от ВВП (в январе - июне 2019 дефицит составлял 1.9 млрд долларов, или 2.9% от ВВП).

Экспорт товаров составил 3.0 млрд долларов.

В январе - июне 2020 больше всего сократился экспорт в страны ЕС (на 1.4 млрд долларов, или 17.0%), а их доля уменьшилась до 33.2% (в январе - июне 2019 - 37.5%).

Также уменьшился экспорт в страны Африки и России - соответственно на 317 млн ​​долларов, или 12.4% и на 207 млн ​​долларов, или 16.2%.

Доля стран Африки сократилась до 10.6% (в январе - июне 2019 - 11.3%), а доля России - до 5.1% (в январе - июне 2019 - 5.7%).

В то же время вырос экспорт в страны Азии (на 1.1 млрд долларов, или 15.8%), их доля в общем экспорте увеличилась до 39.0% (в январе - июне 2019 - 31.7%).

Импорт товаров составил 3.8 млрд долларов.

Энергетический импорт уменьшился в 2.1 раза, так же, как и в мае 2020 года.

Неэнергетический импорт сократился на 6.6% (в мае - на 30.1%).

Профицит баланса первичных доходов увеличился до 692 млн долларов по сравнению с 248 млн долларов в июне 2019 года.

Это произошло за счет формирования положительного сальдо по доходам от прямых инвестиций в размере 206 млн долларов (в июне 2019 сальдо было отрицательным - 609 млн долларов) в результате: сокращение выплат по дивидендам в 193 млн долларов (в июне прошлого года - 329 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 978 млн долларов (в июне 2019 - 1,2 млрд долларов).

Формирование профицита сводного баланса вместе с получением первого транша от Международного валютного фонда по новой программе Stand-By (на сумму 2 076 млн долларов) обусловили рост международных резервов до 28.5 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.9 месяца.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

Эксперты рассказали, что ждать от курса в ближайшее время. Если Национальный банк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше.



Кроме того, после стремительного двухнедельного роста доллар в обменниках падает.

С 24 по 31 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD.