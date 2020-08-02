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02 августа 2020, воскресенье, 20:43 3972
Общество 2020-08-02T20:44:07+03:00
Українські Новини
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку

Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку

Валерия Драгомирова
Нападение, Избиение, Изнасилование, Укрзализныця, Анастасия Луговая

После нападения на девушку в вагоне поезда сотрудники "Укрализныци" пытались отговорить ее вызвать полицию, предлагая дать взятку. Как оказалось, мужчина ехал в поезде "зайцем", а работники боялись потерять рабочее место.

Об этом пострадавшая рассказала в комментарии "5 каналу".

"Помогли нам в соседнем вагоне. Там проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто", - рассказала Анастасия.

Супруг пострадавшей подтвердил, что мужчина ехал на поезде без билета. Он также отметил, что работники поезда просто боялись за свое рабочее место.

"Как потом оказалось, он ехал в этом поезде "зайцем". Это подтвердило то, что еще проводники не хотели, не вызывали полицию. Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких средств от него не приму. Только правосудие. А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, "нас уволят с работы", - отметил Владимир.



Как сообщали Українські Новини, за нападение в купе поезда мужчина взят под стражу на 2 месяца без применения залога.

Тем временем сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку "Интера" едва не изнасиловали в поезде

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