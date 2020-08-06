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06 августа 2020, четверг, 13:47 717
Внешняя политика 2020-08-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
После взрыва в Бейруте 30 украинцев обратилось в посольство Украины в Ливане за денежной помощью

После взрыва в Бейруте 30 украинцев обратилось в посольство Украины в Ливане за денежной помощью

Елизавета Кесельман
Украинцы, Дмитрий Кулеба, взрыв в Бейруте, Посольство Украины в Ливане
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Взрыв в Бейруте. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

После взрыва в порту столицы Ливана Бейруте в посольство Украины в Ливане обратились 30 человек с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 6 августа, передает ТСН. 

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе, есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса так же", — сказал Кулеба, добавив, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.

Он отметил, что в частности, в украинское посольство в Бейруте обратилось три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.

"Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила", — уточнил глава МИД.

Дмитрий Кулеба также прокомментировал распространенную в СМИ информацию, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута, якобы находились граждане Украины.

"Но пока эта информация не подтверждается. По нашей информации — экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", — заявил Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, согласно информации, в Ливане погибли более 100 человек, а еще более 4 тыс. были ранены.

Кроме того, Украина может отправить в Ливан спасателей и гуманитарную помощь для преодоления последствий взрыва.

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