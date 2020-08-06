Порошенко, Арахамию и Рабиновича лишили депутатских выплат за прогулы

Верховная Рада в июне прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 84 депутатам в то время как ранее Порошенко лишили депутатских выплат за прогулы Рады.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

В июле ряду депутатов было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за июнь.

При этом начисление выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, прекращено председателю фракции "Слуга народа" в Раде Давиду Арахамии, сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Раде, бывшему Президенту Петру Порошенко, председателю партии "Голос" Кире Рудык, а также сопредседателям фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко.

Также соответствующих выплат лишены депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк, Роксолана Пидласа, Николай Сольский, Богдан Яременко, а также Святослав Вакарчук (внефракционный), Владимир Вятрович, Мустафа Джемилев, Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа").

Всего прекращено начисление средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 84 парламентариям.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат издает председатель Рады по решению регламентного комитета.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" намерена снова предлагать Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июле составила от 24,6 тыс. до 81,5 тыс. гривен.