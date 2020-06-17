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17 июня 2020, среда, 20:46 542 Документ
Верховная Рада и партии 2020-06-17T20:46:40+03:00
Українські Новини
Порошенко лишили депутатских выплат за прогулы Рады

Порошенко лишили депутатских выплат за прогулы Рады

Надежда Комендантова
Зарплаты, Депутаты, Прогулы, Зарплаты депутатов
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал
Петр Порошенко. Скриншот/5 канал

В то время, как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина, Верховная Рада в апреле прекратила выплату средств, связанных с выполнением депутатских полномочий 24 депутатам.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

В мае ряду депутатов было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за апрель.

Начисления выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий прекращено сопредседателю фракции "Европейская солидарность" в Раде, бывшему Президенту  Петру Порошенко, сопредседателям депутатской группы "Партия "За будущее" Тарасу Батенко и Виктору Бондарю, а также сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадиму Рабиновичу.

Также соответствующих выплат лишены Ярослав Дубневич ("За будущее"), Тарас Козак ("Оппозиционная платформа"), Вадим Новинский (внефракционный), Игорь Палица ("За будущее"), Вадим Столар ("Оппозиционная платформа"), Сергей Шахов ("Довіра").

Всего прекращено начисление средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, 24 парламентариям.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не берет участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Рады по решению Регламентного комитета.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" намерена снова предлагать Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

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