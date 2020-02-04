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04 февраля 2020, вторник, 23:45 38
Верховная Рада и партии 2020-02-04T23:45:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" намерена снова предлагать Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство"

"Слуга народа" намерена снова предлагать Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство"

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Дмитрий Разумков, Слуга народа, Прогулы, Неперсональное голосование, Лишение мандата
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Партия "Слуга народа" намерена разработать и внести в Верховную Раду новый законопроект о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Насколько я знаю, я также придерживаюсь этой позиции, будет разрабатываться новый законопроект, который будет вноситься в Верховную Раду, и после этого, я надеюсь, будет направлен в Конституционный Суд с учетом тех замечаний, которые были указаны в предыдущем решении", - сказал он.

Спикер добавил, что считает недостаточным применение штрафа в отношении депутатов, виновных в неперсональном голосовании.

Как сообщали Українськi Новини, 26 декабря Конституционный Суд признал неконституционным законопроект №1027 Президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

19 декабря Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

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